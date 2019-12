di Lorenzo Mayer

LIDO DI VENEZIA - Dal Lido era partito per una brillante carriera e diventare uno deipiù importanti conosciuto a livello internazionale. Ma alla sua isola natale e a Venezia è sempre rimasto profondamente legato. Ecco perché ha destato profonda commozione alla notizia della scomparsa di, 68 anni, amministratore delegato della società Bain &Alenia Marconi System del gruppo Finmeccanica, carica che ha mantenuto fino a circa otto anni fa, quando era andato in pensione. Unlo ha colto, martedì pomeriggio, mentre era nella sua casa di, una piccola baita ristrutturata, in. Nato al Lido il 21 novembre del 1951, Carlo Venturi, in gioventù viveva nella casa di famiglia dalle parti di via Emo vicino alla sede del Tennis Club Venezia. Aveva studiato al liceo classico Foscarini di Venezia e, non ancora maggiorenne, aveva fatto