Nebbia e asfalto viscido, due incidenti: tir di latte rovesciato e bus fuori strada

PORTOGRUARO (VENEZIA) - Una cisterna carica di latte rovesciata a Portogruaro, un bus di linea fuori strada a Gruaro. L'asfalto viscido e la nebbia della notte hanno provocato due incidenti nel Portogruarese. Il più grave verso le 5 a Noiari di Summaga di Portogruaro. Il conducente di una cisterna carica di latte ha perso il controllo del pesante mezzo mentre stava affrontando il rondò della tangenziale. L'auto articolato è sbandato, finendo per rovesciarsi. Ferito il conducente del mezzo, che è stato trasferito in ospedale a Portogruaro. Sul posto sono arrivati i carabinieri e il soccorso stradale Rado per la rimozione del mezzo. Aci che è intervenuta poco dopo anche a Giai di Gruaro. Qui si è verificato un incidente analogo con un bus di linea, anche qui l'asfalto viscido e la nebbia non hanno permesso al conducente di mantenere il mezzo in strada. Il bus è finito contro la mura di recinzione di una abitazione. A bordo c'era solo l'autista che fortunatamente non è rimasto ferito. Ultimo aggiornamento: 09:22 © RIPRODUZIONE RISERVATA