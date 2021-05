Incidente in moto, grave centauro di Chioggia

LIDO DI VOLANO/CHIOGGIA Versa in gravi condizioni un motociclista di Chioggia, il 50enne B.A.D., che attorno alle 17 è rimasto vittima di un incidente lungo la Provinciale 54, la strada che dal Lido di Volano conduce alla Statale Romea. Il centauro stava procedendo proprio verso la Romea in comitiva con altri motociclisti quando, per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri che hanno rilevato l’incidente, ha perso il controllo della sua Honda ed è andato a sbattere violentemente contro il guard rail.

Sul posto si sono portati i sanitari del 118 con ambulanza e automedica e, viste le condizioni del ferito, cosciente ma in gravi condizioni, si è deciso per il suo trasporto al Bufalini di Cesena con l’elisoccorso. Gli accertamenti sono stati condotti dai carabinieri di Codigoro che hanno escluso responsabilità di terzi anche in base alle testimonianze degli altri motociclisti della comitiva.