Incidente nautico in laguna: barchino contro bricola, tre feriti, uno è grave

Ultimo aggiornamento: 18:57

VENEZIA - Incidente nautico nel tardo pomeriggio di oggi, 12 agosto, nel canale di S. Secondo a Venezia: un barchino con 3 uomini a bordo è finito - per cause da accertare - contro una bricolave tutti tre gli occupanti sono rimasti feriti, uno in modo grave, ricoverato in codice rosso.Due degli occupanti sono finiti in acqua e sono stati recuperati da un barchino di passaggio.L'incidente è avvenuto pochi minuti prima delle 17. Sul posto vigili del fuoco e idroambulanze