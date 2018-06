Tamponamento fra camion e 3 auto, lunghe code e caos in tangenziale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Altro incidente con relativi disagi sullache ha coinvolto alle 18.30 in carreggiata ovest (direzione Milano) un mezzo pesante e tre auto, poco prima dello svincolo per Marghera.Il traffico è rimasto a lungo bloccato e si segnalano fino a 5 chilometri di coda tra le uscite Terraglio e Miranese.Sul posto operano il Suem per due feriti non gravi, la Polstrada e 4 mezzi con gli ausiliari di CAV, coordinati dal Centro Operativo di Mestre della società autostradale.Alle 19.45 la Cav informa in una nota: «E' stato risolto in meno di un'ora l'incidente che ha coinvolto un mezzo pesante e tre auto poco prima delle 18.30 in Tangenziale di Mestre, all'altezza dello svincolo per Marghera in direzione Milano. Attorno alle 19.15 sono state riaperte due corsie di marcia».