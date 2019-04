Camion si ribalta sul ponte, schianto fra auto: Romea bloccata, due feriti

CHIOGGIA - Grave incidente in Romea a Chioggia: un camion è uscito di strada e s'è rovesciato provocando un incidente che ha visto coinvolte almeno due altri veicoli in transito.



Il sinistro alle 16.45 lungo il ponte translagunare tra Valli e Chioggia. Sul posto foze dell'ordine, due ambulanze, due elicotteri del 118, i vigili del fuoco con due squadre e l'autogru di Mestre.



Un'auto è completamente distrutta e la conducente pare sia molto grave. La strada Romea è bloccata in entrambi i sensi di marcia. E la pioggia rende difficili i soccorsi.



++ IN AGGIORNAMENTO ++

