Scorzè, incidente sulla Castellana: scontro fra due auto, tre feriti in Pronto Soccorso Foto

SCORZÈ (VENEZIA) - Incidente sabato 11 marzo lungo la via Castellana a Scorzè, la SR 245, intorno alle 20. Due auto si sono scontrate e quattro persone sono rimaste coinvolte, tre i feriti. I pompieri, arrivati dal distaccamento volontario di Mirano, hanno messo in sicurezza il luogo dell'incidente, mentre i tre feriti sono stati assistiti dal personale sanitario del Suem, necessario il ricovero in pronto soccorso per tutti. Le forze dell’ordine hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate alle 22:30.