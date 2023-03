Schianto sulla Postioma alle due di notte: auto sfasciata e in bilico nel fossato, feriti intrappolati nell'abitacolo Foto

PAESE (TREVISO) - Incidente spaventoso intorno alle due di notte di domenica 12 marzo sulla via Postioma, a Paese, in provincia di Treviso. Un'auto è uscita di strada, schiantandosi contro i pali di sostegno di un cartellone pubblicitario stradale e finendo in un fossato. Le due persone che erano a bordo sono rimaste ferite, sembrerebbe non in modo grave. La polizia ha deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro.

I pompieri, arrivati da Treviso, hanno stabilizzato l'auto e aiutato i due feriti a venir fuori dalla vettura, rimasta in equilibrio precario e con la parte frontale distrutta. I due sono stati assistiti dal personale del Suem e trasferiti in Pronto Soccorso per ulteriori accertamenti. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora e mezza.