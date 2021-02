Calcola male la traiettoria, autoarticolato si rovescia nel fossato e perde il carico di detersivo

MIRA - Forse una curva calcolata male e il pesante mezzo scivola in un fossato e si rovescia su un lato. Alle 12.45 di oggi, venerdì 5 febbraio, i vigili del fuoco sono intervenuti in località Borbiago a Malpaga di Mira per un autoarticolato finito parzialmente rovesciato in un fossato a bordo strada: illeso l’autista. I pompieri accorsi da Mira e da Mestre con l’autogrù, hanno messo in sicurezza il camion che trasportava detersivi. Sul posto anche personale dell’Arpav. Le operazioni di recupero dell’autoarticolato da parte dei vigili del fuoco sono terminate poco dopo le 18.

