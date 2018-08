Auto esce di strada da sola, si ribalta nel fossato: muore una ragazzina

TORRE DI MOSTO - Incidente stradale finisce in tragedia a: un'auto, una Fiat Punto, guidata da una ventiduenne, poco prima delle 19 di oggi 18 agosto, in via Staffolo,, senza nessun coinvolgimento di altri veicoli, e dopo essersi ribaltata è finita in un fossato. Una, una, che viaggiava a bordo,, è il nome della vittima di origini romene, sarebbe stata sbalzata fuori dall'abitacolo rimanendo intrappolata sotto la macchina. Non ha avuto scampo. Ferita invece la conducente. Ci sono voluti i pompieri, arrivati da San Donà, per estrarre la passeggera e la conducente dalla Fiat Punto, ma nonostante i tentativi di rianimazione dei sanitari del 118, il medico ha dovuto dichiarare la morte della minore. Trasferita in ospedale con un codice di media gravità la conducente. Le cause del sinistro e i rilievi dell’incidente sono al vaglio delle forze dell’ordine. Le operazioni di soccorso sono ancora in atto.