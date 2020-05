Stalla a fuoco nella notte: i pompieri mettono in salvo 200 bovini

CAMPAGNIA L. (Venezia) - Paura nella notte a Campagna Lupia: dall'una i vigili del fuoco hanno operato per un incendio di un fienile all’interno dell’azienda agricola “Alla vaccheria” in via I Maggio. Le squadre dei pompieri arrivati da Mira, Mestre, Piove di Sacco con tre autopompe, due autobotti e 20 operatori coordinati dal capo servizio, hanno iniziato le operazioni di spegnimento evitando il coinvolgimento della vicina stalla con oltre 200 capi di bovini.

L’incendio ha interessato un capannone adibito a stoccaggio di rotoballe di circa 600 mq, contenente oltre 3000 quintali di foraggio oltre ad attrezzature agricole. Le operazioni di completo spegnimento e bonifica del capannone proseguiranno per gran parte della giornata di oggi.

Le cause dell’incendio sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco.

Ultimo aggiornamento: 09:34

© RIPRODUZIONE RISERVATA