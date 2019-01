Fuga di Gpl, esplosione in cucina, fiamme altissime: salvato dai vicini

di Marco Corazza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTOGRUARO - Una, una, le, il fumo. Accade questa mattina, 10 gennaio, in via San Giacomo a Portogruaro. Lo scoppio e l'incendio in una abitazione bifamiliare, a bruciare con inaudita violenza è il primo piano: e tuttaviae riescono a tirare fuori l'uomo sorpreso dallo scoppio. E' ferito, lo portano in giardino, in salvo. Arrivano intanto i vigili del fuoco e l'ambulanza del Suem. Il ferito è all'ospedale, e non è in condizioni gravi.