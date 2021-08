CAORLE - Geloso del nuovo compagno della ex, al punto da arrivare a bruciargli l’auto: caorlotto finisce in manette. Gli investigatori dell’Arma hanno identificato M.Z., 30enne di Caorle, come l’autore del maxi-incendio che martedì notte ha mandato in fumo 4 autovetture. L’autorità giudiziaria ha disposto per il giovane la misura cautelare dell’arresto. Pesanti le accuse che la Procura di Pordenone gli contesta, tanto che i carabinieri di...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati