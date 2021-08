Fiamme nella notte nel parcheggio vicino alla Capitaneria: bruciate 4 auto

CAORLE - Fiamme nella notte a Caorle: bruciate 4 auto. È accaduto verso le 3 di questa notte nel parcheggio di via Sile, a due passi dalla Capitaneria di Porto. A lanciare l'allarme un vigilante della Axitea che, di pattuglia, ha notato il bagliore nell'oscurità. Arrivato nella zona ha visto una della 4 auto in fiamme. In poco tempo il rogo si è esteso alle altre vetture. Immediata la richiesta di intervento al 115. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco di Portogruaro con due mezzi. Con loro anche i carabinieri della locale stazione. Per i pompieri non è stato semplice spegnere le fiamme. Solo alle 6 i soccorritori sono riusciti a mettere in sicurezza l'area che è stata sottoposta a sequestro per vagliare le cause del rogo. Distrutte le 4 auto.