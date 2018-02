MESTRE - Stanotte, intorno alle 24, dopo una serata con gli amici, una coppia di cinquantenni è rientrata a casa, una costruzione singola, recintata, con giardino. A pochi minuti dal loro rientro i coniugi hanno sentito suonare il campanello di casa e la donna, convinta che fosse il figlio, ha guardato fuori dalla porta-finestra e si è trovata davanti un uomo incappucciato, vestito di scuro, alto circa un metro e settanta.



Alle urla della donna, l’intruso ha cercato di darsi alla fuga. La donna, allora, ha chiesto immediatamente aiuto al marito, che si è precipitato in giardino alla ricerca dell’uomo. Appena il marito si è avvicinato al gazebo posto in giardino, l’estraneo è schizzato fuori dal nascondiglio, fuggendo verso la recinzione perimetrale. L’uomo lo ha inseguito e bloccato mentre era a cavalcioni della recinzione. La moglie, nel frattempo, aveva chiamato la polizia, e gli uomini delle volanti, giunti sul posto, hanno trovato il ragazzo ancora sul cancello, bloccato dal padrone di casa. L’intruso, identificato per C.M., moldavo di trent’anni, è stato denunciato alla autorità giudiziaria per la sola violazione di domicilio, non essendo riuscito a rubare nulla.

