In fiamme la cabina del Tir, grave in camionista e autostrada chiusa.

SAN STINO - A fuoco la cabina di guida, grave il camionista. È stato ricoverato in ospedale il conducente di un Tir che questa notte stava percorrendo l'autostrada A4. L'uomo, un italiano, stava percorrendo il tratto autostradale compreso tra gli svincoli di San Stino e Cessalto. Verso le 4, giunto poco dopo lo svincolo di San Stino, l'uomo ha fermato il pesante mezzo per un incendio che stava interessando la cabina di guida. Nonostante il tempestivo fermo del pesante mezzo, il camionista è rimasto gravemente ustionato. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco di San Donà, Portogruaro e Motta con i sanitari del Suem, la Polizia autostradale e gli Ausiliari del traffico. La A4 è rimasta chiusa fino alle 7.30 per permettere le operazioni di soccorso.