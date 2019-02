di Davide Tamiello

MESTRE -, preso anche il capo. la polizia, grazie alle colaborazione con i colleghi tedeschi, hanno trovato e arrestato a Norimberga, in Germania, il boss dello spaccio dell'di Mestre, Kenneth “ Ken” Ighodaro, 35 anni. L'uomo era sfuggito alla spettacolare retata del 10 luglio ed era fuggito in Francia, dalla compagna. Una fuga anticipata, per meglio dire, visto che il boss, a quanto risulta dalle intercettazioni telefoniche allegate all’ordinanza di custodia cautelare del gip di Venezia Marta Paccagnella, aveva mangiato la foglia da tempo. «Non so cosa stia succedendo in quella zona, qualcuno sta rovinando il nostro affare in città», aveva raccontato a uno dei suoi affiliati in una telefonata di un anno fa. I primi arresti dell’operazione, evidentemente, l’avevano messo sul chi va là. Dopo sette mesi di latitanza, la questura di Venezia è riuscita ad assicurare alla giustizia quindi anche il vertice della piramide criminale.