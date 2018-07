L'INCHIESTA MESTRE Quel registro era prezioso come l'oro. Friday Nosa Nosakhare

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INCHIESTAMESTRE Quel registro era prezioso come l'oro. Friday Nosa Nosakhare Eduzola, 31 anni, tesoriere della mala nigeriana, custode della contabilità della banda smantellata dall'inchiesta della Dda e della squadra mobile di Venezia, non lo abbandonava mai: quando abbassava le serrande del suo negozio di parrucchiere, secondo gli investigatori l'attività di copertura per il riciclaggio dei proventi dell'eroina, Nosa lo prendeva e lo portava con sé a casa, dove risiede, a Padova. L'agenda della piovra nera, ora, è nelle mani degli...