Idroambulanza in avaria, il pilota perde il controllo e si schianta sul pontile Actv

VENEZIA - L'idroambulanza del 118 perde il controllo e finisce sul pontile Actv. Non si è fatto male nessuno, per fortuna ma ci sono stati attimi di tensione, oggi, quando la lancia ha iniziato a girare come impazzita. Che cosa sia successo è ancora in fase di accertamento, ma pare che la causa sia ricondicibile, da una prima ricostruzione, a un'avaria. L'idroambulanza del 118 era in fase di manovra nello spazio acqueo davanti all'ospedale civile quando è sfuggita al controllo del pilota finendo sul camminamento del vicino pontile di Actv. Non si registrano danni a terzi, e anche le due persone a bordo, il pilota e un operatore sociosanitario non hanno subito conseguenze serie e vengono valutati dai sanitari del Santi Giovanni e Paolo per osservazione. Danneggiate in modo serio invece un'imbarcazione ormeggiata nei pressi e la balaustra del pontile.