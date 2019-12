Nuovo hotel 4 stelle superior aperto tutto l'anno a Cavallino-Treporti: Spa, parco acquatico e ristorante

di Giuseppe Babbo

CAVALLINO-TREPORTI - Unnella capitale europea del turismo all'aria aperta. Turismo in continua evoluzione aSi tratta delil nuovo hotel inaugurato ufficialmente ieri mattina ma che aveva già aperto i battenti da aprile. Ad avviarlo la società Baia Holiday, tra i gruppi leader in tutta Italia per la gestione di resort e che nel litorale nord gestisce dal 2001 anche il campeggio Village Cavallino. E proprio a lato del camping, è stato realizzato il nuovo hotel, una novità assoluta per il settore ricettivo. Dotato di servizi improntati al lusso, con una Spa e nuovo parco acquatico, ma anche un ristorante aperto al pubblico, l'hotel rimarrà aperto tutto l'anno, generando così nuovo indotto e opportunità occupazionali. E anche per questo, ieri, ad elogiare l'iniziativa è stato lo stesso governatore della Regione Luca Zaia assieme al vice Gianluca Forcolin.