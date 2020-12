Guasto alla rete idrica: migliaia di case senz'acqua, centralini presi d'assalto

MESTRE - Brutta sorpresa post natalizia per migliaia di famiglie mestrine rimaste stasera senz'acqua dai rubinetti. Centralini dei vigili del fuoco e di Veritas sono stati presi d'assalto questa sera, 28 dicembre, prima delle 20 per un fortissimo abbassamento della pressione nell’erogazione dell’acqua che interessa migliaia di utenze nelle zone di Favaro Veneto, Carpenedo, Miranese, San Marco, Piazza Ferretto, Terraglio e Bissuola. In molti casi proprio le utenze sono blocccate.

Il numero verde di Veritas è in tilt.

