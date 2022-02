Potrebbe arrivare a 200mila persone, cioè 170mila in Veneto e 30mila in Friuli Venezia Giulia, la platea coinvolta a Nordest dall'obbligo di Green pass rafforzato per i lavoratori over 50. La prescrizione scatterà domani: dal 15 febbraio al 15 giugno l'accesso ai luoghi di lavoro, sia pubblici che privati, potrà avvenire solo esibendo il certificato che attesta la vaccinazione o la guarigione, oppure il documento che dispone l'esenzione. Sono previste sanzioni salate sia per i trasgressori, sia per le aziende che non effettuano le adeguate verifiche sui loro dipendenti.

Lavoratori senza Green pass rafforzato

La stima degli interessati è calcolata per eccesso, sulla base dei dati contenuti nel resoconto settimanale del commissario straordinario Francesco Paolo Figliuolo, che monitora l'immunizzazione per classi d'età. Abbiamo preso in considerazione le fasce 50-59 e 60-69, con la consapevolezza che all'interno di queste decadi sono inclusi anche soggetti non occupati, come ad esempio le casalinghe e i pensionati, che sono comunque sottoposti all'obbligo vaccinale, pur non avendo un datore di lavoro a cui dover presentare pure il super Green pass. Detta in altri termini: tutti gli over 50 sono tenuti ad immunizzarsi; quelli di loro che lavorano, sono chiamati anche a mostrare il super Green pass al datore di lavoro.

Per quanto riguarda il Veneto, fra i 50-59enni i vaccinati almeno con la doppia dose sono 711.571 e i guariti da meno di 180 giorni sono 35.663, quindi sono in regola in 747.234, che rispetto al totale di 806.474, danno come risultato 59.240 inadempienti. Lo stesso conteggio, effettuato tra i 60-69enni che in tutto sono 610.635, dice che gli immunizzati con almeno due iniezioni sono 483.814 e i guariti da meno di sei mesi sono 13.517, perciò 497.331 individui possono stare tranquilli, mentre 113.304 sono scoperti. Da questi conti derivano 172.544 veneti 50-69enni privi del Green pass rafforzato e dunque, se lavoratori, impossibilitati a restare in servizio.

Il medesimo schema, applicato al Friuli Venezia Giulia, fa vedere che tra i 50-59enni i vaccinati almeno con la doppia dose sono 169.541 e i guariti da meno di 180 giorni sono 10.794, quindi sono in regola in 180.335, che rispetto al totale di 197.727, danno come risultato 17.392 inottemperanti. Questa è la situazione tra i 60-69enni, che in tutto sono 157.635: gli immunizzati con almeno due somministrazioni sono 138.549 e i guariti da meno di sei mesi sono 4.123, pertanto 142.672 soggetti non avranno problemi, mentre 14.963 sono a rischio. Attraverso questi calcoli si ottengono 32.355 friulani e giuliani 50-69enni sprovvisti del super Green pass e quindi destinati ad essere sanzionati nel caso in cui lavorino.



Senza Green pass, cosa succede?

Sono duplici le conseguenze. Da un lato c'è la multa di 100 euro, notificata dall'Agenzia delle entrate - Riscossione e destinata a tutti gli over 50 non vaccinati, prevista dall'obbligo scattato ancora il 1° febbraio. Dall'altro c'è la sanzione pecuniaria amministrativa da 600 a 1.500 euro per gli over 50 che, pur non avendo il certificato da vaccinazione o da guarigione, da domani entreranno comunque in azienda e incapperanno nei controlli delle forze dell'ordine, le quali potranno elevare un verbale da 400-1.000 euro al datore di lavoro che non ha verificato i documenti. Chi non farà il furbo, ma semplicemente dichiarerà al proprio titolare di non possedere il Green pass rafforzato, verrà sospeso dal servizio e dallo stipendio, con le inevitabili ripercussioni sulla contribuzione e sugli istituti indiretti, come trattamento di fine rapporto, quota di tredicesima e di quattordicesima, eventuale premio presenze e così via. Non a caso sulle chat dei no-vax circolano già messaggi come questo: «Ciao a tutti, avrò bisogno dell'avvocato, visto che dal 15 verrò sospeso dal lavoro; sono della provincia di Treviso. Magari sarebbe interessante mettere su un gruppo di assistiti presso un unico avvocato...».