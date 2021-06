Grandi navi fuori dalla Laguna: il bando per scegliere l'idea giusta

VENEZIA - È stato pubblicato ad opera dell'Autorità del Porto di Venezia, il bando deciso dal Governo per il concorso di idee che dovrà portare a proposte e progetti per la realizzazione di punti d'attracco delle grandi navi fuori dalle acque protette della Laguna. Il bando era previsto dal decreto legge dell'1 aprile, convertito nella legge il 17 aprile. I progetti dovranno verificare la fattibilità tecnica ed economica di attracchi offshore per crociere e container fuori dalle acque della Laguna, contemperando lo svolgimento dell'attività crocieristica a Venezia e salvaguardandone le eccellenze culturali, paesaggistiche ambientali.

Il ministro Giovannini

«La pubblicazione del bando è un passaggio determinante per individuare la migliore soluzione strutturale ed evitare danni alla città e al suo patrimonio artistico, culturale, paesaggistico e ambientale». Così il ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, Enrico Giovannini.