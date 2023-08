VENEZIA - La rivelazione delle eliminatorie della Regata storica 2023 si chiamano Simone Costantini e Federico Busetto. L'allenamento intenso, la forza di volontà e lo sprint dell'età, dopo qualche anno nelle retrovie, hanno permesso ai due atleti di segnare il miglior tempo nella batteria di recupero, di ieri pomeriggio, facendosi largo tra i gondolini dei campioni per la prima volta. Simone, delle Mesole di Cavallino Treporti, ha alle spalle una famiglia di regatanti, a cominciare dalla mamma, Maria Luisa Amadi, protagonista alcuni anni fa tra le donne. Federico è figlio di genitori entrambi regatanti, il gondoliere Claudio Busetto (Puffo) e Margareta Breil, entrambi per anni impegnati nella stagione remiera. E quasi otto secondi dopo, un'altra coppia di trentenni ha sbaragliato tutti i pronostici: si tratta di Fabio Boscolo e Michele Ghezzo, cresciuti negli ambienti del canottaggio e da qualche anno appassionati di voga veneta.

Al terzo posto, l'ultimo ultile per aggiudicarsi il ruolo nella regata storica, quasi nove secondi dopo, hanno fatto capolino i Vignotto, padre Rudi e figlio Mattia, che hanno sorpassato di poco più di tre secondi Matteo Zane e Damiano Allegretto, che si dovranno accontentare della barca di riserva. Fuori campioni del calibro di Vito Redolfi Tezzat per meno di un secondo, fuori Maurizio Rossi "Sustin", fuori Giuliano Pagan e Gaetano Bregantin, che diventano innesti preziosi per la gara delle caorline, le cui selezioni saranno mercoledì prossimo. Le iscrizioni scadono lunedì a mezzogiorno, ma finora ci sono già sei equipaggi iscritti. Restano da definire quelli che si iscriveranno con gli esclusi dei gondolini.

DONNE E RAGAZZI

Tra le campionesse, da segnalare lo scarto di meno di un secondo tra la prima e la seconda barca arrivata, per l'esattezza 74 centesimi di secondo: prime con 20'23"14 l'inossidabile Luisella Schiavon con la figlia Lara Vignotto, al secondo posto con 20'23"88 Elena Almansi e Viola Ghigi, segno di una prestazione combattutissima. Al terzo posto le buranelle Francesca Costantini e Nicole Zane, che hanno lasciato il vuoto dietro di loro. La riserva, a distanza di 17 secondi, se la sono accaparrata Rachele Odessa e Angelica Villegas Alban.

Tra i giovani solo un equipaggio, tra gli 11 iscritti, non parteciperà alla Regata storica: i primi tre equipaggi in ruolo (Davide Lazzarini e Tommaso Santin, Nicolò Callegari e Leonardo Ryan Rizzi, Pietro Nicolò Venuti e Riccardo Vorano) hanno completato il percorso in meno di 20 minuti, la riserva se la sono aggiudicata Filippo Boux e Pietro Marchesini.