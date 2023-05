VENEZIA - È scomparso il regatante Giuseppe Scarpa "Stella", classe 1942, con all’attivo ben 17 partecipazioni alla Regata Storica, nell’arco di 25 anni, nei quali ha avuto la possibilità di vogare con quasi tutti i più grandi rematori del suo tempo. Nel suo palmares figurano un primo, quattro secondi e due terzi posti. È "in bandiera" già al suo esordio, appena diciannovenne, giungendo al terzo posto in coppia con "Pendolin". Nel 1962 è secondo con "Ciaceti" e nel 1964 terzo con "Cimolin".

In coppia con Albino Dei Rossi "Strigheta" vince finalmente la Regata Storica del 1965, e giunge al secondo posto l’anno successivo. È poi secondo anche nel 1967, in coppia con Palmiro Fongher e nel 1969 con Gianfranco Vianello "Crea".

«Noi regatanti lo chiamavamo “Bebin” - ricorda “Crea” - Era un vogatore tipicamente di Pellestrina, dalla grande tecnica, tenacia ed unione materiale ed ideale con l’acqua. Lo vedevo spesso in via Garibaldi, dove attualmente viveva. La sua vita è stata sempre fatta di regate e di pesca. Sono molto dispiaciuto, perché, oltre al remo, siamo stati sempre amici».

I funerali avranno luogo sabato prossimo, con l’ultimo saluto nella camera mortuaria adiacente la chiesa dell’ospedale Civile. Secondo il desiderio della moglie Romana, i regatanti si stanno organizzando per portare la salma di “Stella” in gondola fino al cimitero di San Michele, dove si procederà alla cremazione.