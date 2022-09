Venezia: Regata Storica al via, il corteo storico e sportivo lungo il Canal Grande

VENEZIA - Un trionfo di colori, musica, fiati e spettacolo ha dato il via all'edizione 2022 della Regata Storica, a Venezia. Abiti di ogni epoca fino a quella odierna erano visibili all'interno delle varie barche veneziane, alcune delle quali accompagnate anche da una sezione di fiati che valorizzavano il passaggio della barca. Tradizione e sport si sono così uniti ancora una volta per la celebrazione di una delle manifestazioni più attese della stagione veneziana. Non a caso, tra la Regata Storica e la Mostra del Cinema, la città è stata presa d'assalto da migliaia di turisti.

(Video Luigi Costantini - Fotoattualità)