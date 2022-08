VENEZIA - Il secondo giorno di eliminatorie a Malamocco, per entrare nella Regata Storica del 4 settembre, ha visto il malore di una regatante, Maria Cristina Vianello, svenuta dopo la prova, ma che si è poi ripresa in ospedale. Si sono sfidate, con due tornate ciascuna, le categorie dei Giovanissimi su pupparini e delle Donne in mascareta.

Entravano direttamente al cordino delle regate i primi tre classificati di ogni batteria. Fra i Giovanissimi, ce la fanno, Samuele Smerghetto e Alessandro Nardin (17'338), Nicolò Sarto e Nicola Musoni (17'364), Sebastiano Cordella e Samuele Rinaldin (17'37'5). Nella seconda: Jacopo Tagliapietra e Simone Pastrello (18'14), Daniel Burato e Gianluca Rinaldin (18'201), Filippo Vianello e Giovanni Vianello (18'2835). Tornano a sfidarsi nei recuperi di domani: Dmitri Movileanu ed Edward Patrick Nordio, Nicolò Scarpa e Alberto Bortolan, Matteo Pecoraro e Alessandro Bravin, Alvise Redolfi Tezzat e Riccardo Ballarin, Nicolò Callegari e Pietro Marchesini, Riccardo Vorano e Tommaso Stefani, Giovanni Ballarin e Pietro Nicolò Venuti. Fra le donne, vanno direttamente alla Storica, nella prima tornata: Luisella Schiavon ed Anna Mao (20'216), Nausicaa Cimarosto e Viola Ghigi (20'4144), Claudia Nazzari e Sara Nazzari (20'4166). Nella seconda: Valentina Tosi e Giorgia Ragazzi (20'412), Silvia Bon e Chiara Curto (20'523), Elena Almansi e Debora Scarpa (20'540). Ai recuperi: Alessia Bevilacqua e Cristina Montin, Magda Tagliapietra e Romina Catanzaro, Giulia Tagliapietra ed Elisabetta Nordio, Luigina Davanzo e Mary Jane Caporal, Maria Cristina Vianello e Giovanna Zennaro, Rachele Odessa ed Angelica Villegas Alban, Lisa Ballarin e Veronica De Poli, Deborah Lonicci e Chiara Antonietti. Giunta all'arrivo con la mascareta viola, Maria Cristina Vianello si è accasciata in barca; soccorsa dai sanitari in idroambuolanza, la vogatrice ha dato segni di ripresa, ma il medico ha ritenuto comunque di trasportarla al pronto soccorso dell'ospedale Civile per ulteriori accertamenti.

Attendendo il rientro dell'ambulanza, le eliminatorie sono state sospese per circa un'ora. Verso sera, la sua compagna ai remi raccontava che Maria Cristina era migliorata dal forte colpo di calore che l'aveva colta in gara, ma restava comunque in osservazione per terminare gli esami necessari. Vedremo se ce la farà a recuperare per i recuperi di domani.