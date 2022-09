Regata Storica, proviere cade in acqua spinto da un remo degli avversati: scatta l'indagine

VENEZIA - Brutto episodio durante la Regata Storica, nella competizione delle caorline. Nel sito del Comune non c'è ancora il video ufficiale di questa regata, perché sub iudice, ovvero sotto giudizio, proprio per l'episodio già immortalato da un video amatoriale che ieri, 8 settembre, è diventato virale fra i regatanti.

Gli screzi fra la caorlina canarin, con a poppa Giuseppe Barichello, e quella rosa, condotta da Filippo Zennaro, probabilmente erano iniziati ben prima dell'Accademia, addirittura in Bacino, tanto che la giuria, davanti a San Samuele, comminando l'ultimo richiamo, aveva squalificato la caorlina rosa di Cannaregio, con Filippo Zennaro, Tommaso Moretti, Giorgio Sabadin, Renato Zangrossi, Renzo Uscotti, Massimiliano Bigarello. Il rosa aveva stretto il canarin sotto riva, poi i vogatori eliminati si erano fermati. A questo punto il pasticcio. Tommaso Moretti si distende addirittura di schiena a prua, mentre il canarin supera il rosa. Marco Palasgo, altro proviere, infila il remo sotto il corpo di Moretti, il quale finisce in acqua. Un bagno pericoloso, perché in questi casi, accaldati e affaticati finire in acqua può comportare uno shock termico. Azione volontaria o incidente casuale?

LA COMMISSIONE



È quanto la commissione tecnica, presieduta da Alvise Bragadin, dovrà stabilire, dopo aver visionato le riprese video, ascoltato i giudici ed i diretti interessati, compresi i due poppieri. Palasgo si difende affermando di aver voluto allontanare con il remo lo scafo degli avversari. Medesima è anche la versione di Sergio Barichello. «Palasgo merita comunque una punizione perché non si mette mai il remo in barca agli altri vogatori, ed è quanto gli ho urlato dopo l'episodio - racconta il poppiere del canarin - Però non c'è stata cattiveria da parte sua. È stata una combinazione, e la pala del remo, nel tentativo di allontanare la prua del rosa, è finita sotto il corpo di Moretti. Palasgo non merita di essere accusato o criminalizzato, è stata solo fatalità».

IL RICORSO

Tommaso Moretti ha inviato un ricorso con l'intera caorlina rosa, ma non vuole infierire: «All'inizio pensavo che Palasgo non l'avesse fatto apposta - commenta - poi il video mi ha fatto venire dei forti dubbi. Non so, deciderà la Commissione tecnica e disciplinare». Nelle varie cronache in diretta si pensava che il rosa si fosse fermato perché uno dei componenti era finito in acqua per conto suo. Il video ripreso da un cellulare ben appostato sulla riva opposta, ha raccontato invece ben altra cosa, oltretutto con i vogatori del centro barca del canarin che inveivano contro l'equipaggio del rosa.