Gli uomini-ragno "scalano" il campanile e staccano la lancetta pericolante

di Daniela Ghio

VENEZIA - È durato oltre un'ora ieri mattina, l'intervento dei restauratori sull'orologio della chiesa di, a Rialto, che la tradizione vuole la più antica di Venezia, essendo stata consacrata nell'anno 421. L'obiettivo era aggiustare la lancetta dello storico segnatempo a forma di sole che anima la facciata principale del tempio, chiamato Oriuolo, costruito il 20 settembre 1422. Forse a causa maltempo, da circa tre mesi un raggio del sole, con il leone marciano al centro, si è piegato e ha iniziato a graffiare il quadrante dell'orologio a 24 ore. Oltre che storto il raggio si è anche in parte rotto ed era a rischio di caduta.Ad accorgersi della situazione è stato, studioso degli orologi storici della città, che ha immediatamente dato l'allarme a, presidente dell'Arciconfraternita di San Cristoforo e della Misericordia, che gestisce e cura la manutenzione della chiesa di San Giacometo dal 1932. E cosi ieri, con la supervisione dell'architetto Silvia Degan della Soprintendenza Archeologica, Belle arti e Paesaggio per il Comune di Venezia e Laguna e dello stesso presidente Mazzariol, due restauratori arrampicatori della Co.New Tech - società di conservazione e restauro di manufatti artistici e storici che opera con funi nel restauro di molti monumenti della città, tra cui Palazzo Ducale - sono saliti in doppia corda sulla facciata di San Giacometo per togliere la lancetta.I restauratori della Co.New Tech erano già stati in sopralluogo venerdì scorso e avevano posizionato alcuni punti sulla facciata della chiesa di Rialto, mentre ieri sono state calate diverse corde, a cui si sono attaccati per operare sospesi nell'aria.