SAN DONÁ DI PIAVE (VENEZIA) - Ildellasul feretro, la sua band che gli dedica ancora una esibizione come se fosse ancora lui presente a spingere il ritmo, i gonfaloni di altre realtà musicali del territorio. Scorci di un pomeriggio che tanti sandonatesi non avrebbero mai voluto vivere, quello in cui hanno dovuto dare l'ultimo saluto a Giovanni Trentin, mancato a soli 36 anni per un arresto cardiaco mentre, sabato scorso, si stava esibendo con lain piazza Stradivari a Cremona. Geometra nell'impresa di costruzioni Dedin, la vita di Giovanni è stata da sempre a stretto contatto con la musica: musicista, insegnante di musica e presidente dell'associazione Musica sì di San Donà. «Parlare della vita di Giovanni non è facile, talmente era impegnato nel suo