Coppia mestrina con bimba di 14 mesi si perde in montagna: salvati al buio

di Vittorino Bernardi

LUSIANA - Una coppia di genitori mestrini, lui di 40 anni e lei di 37, con la lorosi sono persi ieri in montagna: una giornata che doveva essere di festa si è. Accompagnati al mattino da parenti sul monte Corno, hanno raggiunto a piedi ildove si sono fermati a mangiare, per proseguire poi in direzione dell'osteria Fontanella, designato punto d’incontro doveper rientrare assieme a casa. Lungo la discesa tra i sentieri innevati la coppia ha perso l’orientamento e con il calare del buio è, soprattutto per la presenza della bimba.L’uomo ha chiesto aiuto al 118 che ha allertato il, entrato in azione con due squadre: una a piedi e un’altra in motoslitta. Risaliti grazie alle coordinate Gps i volontari hanno raggiunto i tre dispersi che sono stati riaccompagnati in strada. L'intervento si è concluso alle 19.