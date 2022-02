Dai fornelli al tiro a volo, lo chef Angiolin campione regionale di fossa olimpica (3. cat.)

CAPOSILE (Venezia) - Gara di campionato invernale di tiro a volo per il titolo di campione regionale di fossa olimpica. La prima prova si è disputata al tiro a volo "G. Rosatti" di Ponso (Padova) nei giorni 14, 15 e e16 gennaio scorsi, la seconda prova al TAV di Santa Lucia di Piave nella omonima località veneziana il 21, 22 e 23 gennaio e la terza prova a Zevio, provincia di Verona il 4, 5 e 6 febbraio. La finale ieri al Tiro a Volo Vecio Piave di Caposile (San Donà).

Fra le donne (cat. Ladies) ha prevalso nella tappa di ieri Luciana Bottaro di Piove di Sacco (Padova). Per la prima e seconda categoria ha vinto invece il vicentino Michael Caregnato di Rosà su un lotto di 24 tiratori in gara.

Il titolo regionale della Terza categoria è andato invece a Cristian Angiolin (foto) di Cavallino-Treporti, tiratore per passione, ma noto chef della Locanda Cipriani. Nella sua categoria gareggiavano 31 tiratori.

Per lui la finale del Campionato Italiano invernale per la terza categoria si disputerà a Conselice nella omonima località in provincia di Ravenna, dove confluiranno i tiratori qualificati in tutte le regioni d’Italia il 27 marzo prossimo.

Soddisfatto per la riuscita della manifestazione il delegato regionale veneto della Federazione (Fitav), il veronese Adriano Lonardi.