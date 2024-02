Olimpiadi Cucina a Stoccarda. ​Prima medaglia d’oro per il restaurant of nation

Grandi soddisfazioni dalle Olimpiadi di Stoccarda la cucina italiana si aggiudica la medaglia d’oro per la competizione “Restaurant of nation” Il bottino degli Italiani si arricchisce di altre due medaglie, la Nic (nazionale Italiana Cuochi) si aggiudica la prima medaglia d’oro con il "National Restaurant des Nations", un menù degustazione di tre portate da realizzare per 110 ospiti, e una medaglia di bronzo per il team che ha gareggiato sul “Community Catering teams”. Le sfide non sono finite perché un’altra competizione quella di “Chef’s Table” è alle porte e prevede il servizio di 6 piatti di fronte ad una giuria internazionale. Le competizioni premieranno, oltre al know-how e alla creatività delle squadre, anche pulizia, igiene e sostenibilità, la nazionale si sta preparando al meglio per dare il massimo.

