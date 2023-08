SAN STINO - Agguato alla sagra della Salute di Livenza: rubati i 40mila euro d’incasso. I malviventi sono entrati in azione l’altra sera nel centro della popolosa frazione di San Stino. Una banda che evidentemente sapeva come colpire e soprattutto chi prendere di mira. I ladri infatti hanno agito con estrema rapidità. Evidentemente stavano tenendo d’occhio la vittima per entrare in azione al momento più opportuno.



RAID STUDIATO

La manifestazione, che coinvolge la parrocchia, domenica aveva avuto un’enorme affluenza di pubblico. Una vera attrazione per la gente del posto e per i tanti vacanzieri che ritornavano dalla giornata passata al mare. Così il comitato ha lavorato sodo per riuscire ad accontentare tutti. Verso sera uno degli organizzatori ha raccolto l’incasso del fine settimana per poterlo depositare in banca. Il denaro era contenuto in una busta che l’uomo avrebbe dovuto consegnare alla filiale di una banca locale. Lo sapeva bene, a quanto pare, anche la banda di ladri che lo hanno seguito: quando l’uomo si è fermato con l’auto per avvicinarsi alla cassa continua dell’istituto di credito, i malviventi sono entrati in azione. Con un colpo fulmineo sono riusciti ad impossessarsi dei 40mila euro riposti nel baule dell’auto. I ladri non hanno dato alla vittima neppure il tempo di accorgersi di quanto stava accadendo: hanno arraffato il denaro e si sono allontanati in tutta fretta su un’auto di colore scuro. All’uomo non è rimasto che chiedere l’intervento dei carabinieri. I ladri sanno bene come agire in occasione delle feste di paese. Lo scorso anno era accaduto anche al comitato festeggiamenti della vicina San Giorgio.



TENTATO COLPO

Sempre nella zona del Portogruarese, un altro colpo è stato tentato domenica sera all’agenzia Compass. Questa volta i malviventi hanno preso di mira la filiale di viale Trieste che gestisce crediti finanziari. La banda ha usato un’auto come ariete per sfondare la vetrina: l’obiettivo era la cassaforte. Non appena però l’auto è entrata nell’agenzia, si è attivato il sistema d’allarme con tanto di fumogeno. I malfattori sono stati circondati da una nuvola di fumo che non ha permesso loro di proseguire facendoli così da farli fuggire a gambe levate a bordo di un’autovettura. Sul posto sono arrivati i Carabinieri di Portogruaro, che hanno avviato le indagini anche attraverso il sistema di videosorveglianza del Comune.

Per l’agenzia Compass di viale Trieste il tentativo messo in atto dai balordi ha avuto come conseguenza diversi danni per l’attività. Paura tra i residenti rimasti colpiti dal trambusto.