Rogo nel capanno, 64enne ustionato: morte le caprette

Concordia Sagittaria - Tenta di spegnere il fuoco del capanno, 64enne di Concordia Sagittaria rimane ustionato. Un incendio di vaste proporzioni che da ieri sera e fino a stamattina ha impegnato diverse squadre dei Vigili del fuoco in via Bonatta a Concordia Sagittaria. Nel rogo purtroppo sono decedute anche delle caprette. Sono terminate questa mattina alle 11 le operazioni dei pompieri che da ieri sera, verso le 19:45, erano impegnati nello spegnimento dello spaventoso incendio. A bruciare una baracca in via Bonatta tra le campagne di a Concordia Sagittaria, il cui rogo ha coinvolto lo stesso ricoveri dei mezzi agricoli e una piccola stalla.

Sul posto sono arrivate le squadre di Portogruaro, San Donà, Mestre e i volontari di Caorle intervenuti con tre autopompe e un’autobotte. In supporto anche il carro aria e NBCR (Nucleare Biologico Chimico Radiologico). Complessivamente hanno lavorato 17 operatori per mettere in sicurezza l’intera struttura di circa 120 metri quadrati avvolta da un incendio diffuso.

Il proprietario, 64 enne, nel tentativo di spegnere le fiamme si è ustionato ed è stato portato in ospedale. Nell'incendio sono decedute alcune caprette che si trovavano all'interno della baracca, che ospitava anche molta legna da ardere e altre masserizie depositate all'interno. Le fiamme sembrerebbe siano state innescate da alcune scintille durante dei lavori di saldatura, che hanno attecchito sulla paglia diffondendosi velocemente. Le operazioni dei vigili del fuoco di spegnimento e bonifica della struttura la cui copertura era in eternit andate avanti tutta la notte, sono terminate questa mattina con un sopralluogo anche degli operatori dello Spisal. © RIPRODUZIONE RISERVATA