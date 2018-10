Campo Santa Maria Formosa devastato... ma niente paura: è "colpa" di Spiderman

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VENEZIA - Continuano le riprese veneziane di, il film con Tom Holland, diretto da JoHn Watts. Stavolta la produzione si sposta in campo Santa Maria Formosa, stravolgendolo. Basta vedere la gallery per capire. Le riprese termineranno il 9 ottobre.La devastazione copre un quarto di campo ed anche il campanile della chiesa non è esente: ai suoi piedi c'è una grande mucchio pietre e di marmi fracassati. Oggi tocca a Santa Maria Formosa, colta come campo da battaglia, con scoppi e crolli, fra i quali l'uomo ragno dovrà destreggiarsi e sopravvivere. Il set, come detto, è apocalittico, realizzato in poche ore. Stamane il bar All'Orologio resterà chiuso fino alla fine delle riprese; stessa sorte per la trattoria Il Burchiello. I loro plateatici verranno rimossi. Nei prossimi tre giorni il rio del Mondo Novo sarà utilizzato come palcoscenico, con una gondola semiaffondata e detriti semigalleggianti. Il 5 ottobre le riprese termineranno in rio dell'Arsenale in notturna. I ciak avranno inizio alle 17 e proseguiranno fino alle 5 del mattino del giorno seguente. Domenica 7 ottobre, invece, sarà la volta del cuore di Venezia: Rialto, con azioni cinematografiche previste dalle 7 alle 20.