Fondazione Cini, Gianfelice Rocca (Techint) nuovo vicepresidente: entro l'anno sostituirà Bazoli al vertice

VENEZIA - L’imprenditore a capo del gruppo Techint, tra i leader mondiali nei settori della siderurgia, energia e infrastrutture nonché fondatore del gruppo ospedaliero Humanitas e di Humanitas University, Ateneo internazionale dedicato alle Life Sciences, affiancherà Giovanni Bazoli alla guida della storica istituzione veneziana Venezia.

Il Consiglio Generale della Fondazione Giorgio Cini, Presieduto da Giovanni Bazoli, ha rinnovato oggi, 18 aprile, le cariche istituzionali e ha nominato Gianfelice Rocca (Milano, 1948), Vicepresidente vicario. Rocca è anche la figura che è stata individuata per seguire a Giovanni Bazoli, in carica dal 1999, alla guida della prestigiosa istituzione veneziana. Il passaggio di consegne avverrà nel corso del 2023.

Laureato in fisica all’Università di Milano, con un PMD alla Harvard Business School di Boston, Rocca è a capo del gruppo Techint, composto dalle società Tenaris, Ternium, Tenova, Techint E&C, Tecpetrol e Humanitas, riconosciuto tra i leader mondiali nei settori della siderurgia, energia e infrastrutture. Negli anni Novanta Gianfelice Rocca ha fondato l’IRCCS Istituto Clinico Humanitas, ospedale policlinico tra i più innovativi d’Europa, centro internazionale di ricerca e didattica, case di management dell’università di Harvard. Rocca non è nuovo al settore cultura e da sempre è impegnato in attività sociali con particolare attenzione all’ambito Education, presiedendo la Fondazione Rocca e la Fondazione Fratelli Agostino ed Enrico Rocca.

Giovanni Bazoli è alla guida della Fondazione Giorgio Cini da ben 23 anni nel corso dei quali l'Isola di San Giorgio Maggiore ha visto le trasformazioni più straordinarie: dalla realizzazione del facsimile de Le Nozze di Cana di Paolo Veronese, alla realizzazione della Biblioteca della Manica Lunga a cura di Michele De Lucchi, all'inaugurazione del Labirinto Borges, al restauro del Teatro Verde, solo per citarne alcune. Bazoli ha garantito un lungo e felice periodo di stabilità in cui la Fondazione Cini ha potuto prosperare.