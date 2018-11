VENEZIA - Fincantieri ha presentato oggi, 29 novembre, a Marghera, la nuova nave 'Nieuw Statendam' destinata alla Holland American Line. Si tratta della sedicesima nave costruita da Fincantieri per Holland ed è la seconda della classe "Pinnacle" dopo la prima battezzata Koningsdam consegnata nel 2016. Una terza verrà varata nel 2021.



La 'Nieuw Statendam' ha una stazza lorda di 99.500 tonnellate, una lunghezza di quasi 300 metri e può ospitare fino a 2.660 passeggeri in oltre 1.300 cabine. La nave, come le altre della classe Pinnacle, è orientata all'efficienza energetica, al minimo impatto ambientale e nel rispetto delle più stringenti misure di sicurezza.



Come per la 'Konigsdam' il design è stato curato dai designer Adam Tihany e dall'architetto Bjorn Storbraaten. Alla presentazione hanno partecipato, tra gli altri, il viceministro alle Infrastrutture Edoardo Rixi, Micky Arison e Arnold Donald di Carnival Corporation, Stein Kruse e Orlando Ashford di Holland American Group e Hollan American Line, Giampiero Massolo e Giuseppe Bono rispettivamente presidente e Ceo di Fincantieri.



«Abbiamo lavoro per 10 anni per 32mld di euro». Lo ha detto Giuseppe Bono Ad di Fincantieri, oggi a Marghera (Venezia) alla presentazione della 'Nieuw Statendam' nave da crociera di 99.500 tonnellate di stazza. «Dobbiamo crescere del 50% nei prossimi anni - ha detto Bono - e per questo sono necessari investimenti». «Il problema - ha aggiunto riferendosi alla politica - sono i tempi in un Paese famoso per iniziare le opere ma per non concluderle». «L'industria del mare - ha sottolineato - è importante ed è necessario programmare per tempo e senza indugio».

© RIPRODUZIONE RISERVATA