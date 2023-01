VENEZIA - Non mancherà il celebre passaggio in gondola sotto il Ponte dei Sospiri, in programma oggi nel primo pomeriggio, con possibili protagonisti - a bordo di una delle tre imbarcazioni coinvolte - l’hollywoodiano Kenneth Branagh, protagonista e regista del progetto, e il divo italiano Riccardo Scamarcio. L’attesa occasione per molti fan è fornita dalla prima produzione cinematografica internazionale del 2023 che approda a Venezia, ancora una volta set privilegiato a livello internazionale: “A Haunting in Venice”, prodotta da 20th Century Studios, si ispira liberamente a “Poirot e la strage degli innocenti” di Agatha Christie (“Hallowe’en Party” del 1969, il titolo originale). Nella trasposizione, la città lagunare compare sin nel titolo. Dall’ambientazione nel villaggio inglese di Woodleigh Common, siamo ora Venezia e, oltre ai citati Branagh e Scamarcio, saranno coinvolti il giovane californiano Kyle Allen, assai amato dai suoi coetanei, la francese Camille Cottin, e con loro Jamie Dornan e Tina Fey.

Oltre a loro, nel cast figurano altri celebri nomi provenienti in particolare da serie televisive di successo, nonché dal cast di “Belfast” con cui Branagh si è aggiudicato l’Oscar per la miglior sceneggiatura originale.

Ormai anziano, l’investigatore Hercule Poirot si ritrova coinvolto con riluttanza, nei giorni della festa di Halloween, in una seduta spiritica all’interno di un decadente palazzo sul Canal Grande: si mescoleranno più location, tra riprese già iniziate e che proseguiranno nei prossimi giorni, fra Palazzo Pisani sede del Conservatorio di musica “Benedetto Marcello”, la Scala del Bovolo, la chiesa dei Miracoli e la zona dei rii tra campiello Widmann e Rio dei Mendicanti in campo dei Santi Giovanni e Paolo.



I LUOGHI

Tutti “classici” luoghi di ripresa a Venezia.

In zona San Boldo a Santa Croce invece, saranno “piantati” dei pali “da casada”, per restituire l’impressione di storiche briccole d’ormeggio ornate a strisce (siamo negli anni del Secondo dopoguerra). L’omicidio di una giovane tredicenne, previsto dal copione (sceneggiato da Michael Green), e sul quale indagherà Poirot, prevede pure scene collettive con giovani protagonisti: mobilitate per le scene ben sette gondole con una ventina di comparse, transitanti dai Miracoli al rio che affaccia alle spalle del Teatro Malibran. Lo stesso Branagh ha parlato, a proposito di “A Haunting in Venice”, di atmosfere insolite per il celebre protagonista di Agatha Christie: di sicuro, la plumbea Venezia di questi giorni aggiungerà misterioso fascino alle riprese, che si sommeranno a momenti ricreati nei londinesi Pinewood Studios di Londra.

Quel che ancora non si conosce è il ruolo assegnato all’attore italiano Riccardo Scamarcio: la sceneggiatura, infatti, è tuttora severamente top secret.