VENEZIA - I baffi (e le indagini) di Hercule Poirot arriveranno a Venezia. Inizieranno infatti a brevissimo le riprese di A haunting in Venice, un thriller soprannaturale ispirato al romanzo di Agatha Christie Poirot e la strage degli innocenti (titolo originale Hallowe'en party, pubblicato per la prima volta nel 1969), diretto ed interpretato dal premio Oscar Kenneth Branagh, 61 anni, con un cast internazionale - tra cui il nostro Riccardo Scamarcio - e set che si sposteranno tra Londra e la Città storica.



Per vedere il nuovo capitolo di quella che diventerà un trilogia dopo Assassinio sull'Orient Express del 2017 e Assassinio sul Nilo di quest'anno (entrambi firmati da Branagh anche come regista) si dovrà attendere il Natale dell'anno prossimo, perché la lavorazione partirà dal 31 ottobre - giorno non scelto per caso considerando che la trama è ambientata proprio ad Halloween - negli studi inglesi di Pinewood per spostarsi nella prossima primavera a Venezia. Ma la trama è già stata anticipata dalla 20th Century Studios/Disney e vede un Poirot in pensione e in una specie di esilio autoimposto nella città più affascinante del mondo, nel secondo dopoguerra e alla vigilia di Ognissanti. L'investigatore ideato da Agatha Christie ed interpretato dall'attore nordirlandese si vedrà quasi costretto a partecipare ad una seduta spiritica in un palazzo veneziano in rovina e infestato dai fantasmi. Quando uno degli invitati finirà ucciso, l'ex detective dovrà tornare a sfoderare intuito e spirito d'osservazione per risolvere il mistero.



«Questo è un fantastico sviluppo del personaggio di Hercule Poirot - ha dichiarato Kenneth Branagh, considerando che il baffuto investigatore belga viene per l'occasione trasferito a Venezia -. Basato su un racconto del mistero complesso e poco conosciuto, ambientato ad Halloween in una città incantevole dal punto di vista visivo, è un'opportunità straordinaria per noi filmmaker, e stiamo assaporando la possibilità di offrire qualcosa di veramente agghiacciante per il nostro fedele pubblico cinematografico». La sceneggiatura di A haunting in Venice è firmata dal candidato all'Oscar Michael Green, mentre il cast includerà anche la comica del Saturday Night Live e di 30 Rock Tina Fey, il protagonista di 50 sfumature Jamie Dornan, Camille Cottin che si è affermata con Call My Agent, Kelly Reilly de L'appartamento spagnolo, la giovane rivelazione di Mayor of Kingstown Emma Laird, l'attrice cinese Michelle Yeoh. E, appunto, Riccardo Scamarcio.



Steve Asbell, presidente della 20th Century Studios, nel presentare la produzione che approderà nei prossimi mesi in laguna, ha affermato: «Siamo enormemente privilegiati di continuare la nostra lunga collaborazione con l'incomparabile Sir Kenneth Branagh e non potremmo essere più entusiasti della sua nuova audace direzione creativa. Rimaniamo anche grati alla James Prichard e al resto dei nostri amici di Agatha Christie Ltd per la loro collaborazione e per averci affidato ancora una volta, come Poirot si definisce modestamente, probabilmente il più grande detective del mondo».