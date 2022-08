Filippo Dalla Venezia muore a 18 anni all'improvviso, lutto nel rugby veneto

MOGLIANO - Lutto nel mondo del rugby veneto. Il sito del Comitato Regionale è listato a lutto per la morte di Filippo Dalla Venezia, il giovane trequarti del Mogliano under 19 trovato esanime a casa. «A nome di tutta la struttura, il Presidente Sandro Trevisan ed il Consiglio del Comitato Regionale intendono esprimere il più profondo cordoglio per la prematura scomparsa di Filippo Dalla Venezia, giovane atleta del Mogliano Veneto Rugby - ha scritto il Comitato regionale - alla famiglia, al Club, giungano i pensieri di vicinanza di tutto il rugby veneto in questo momento di incommensurabile dolore».

Filippo Dalla Venezia, studente di 18 anni, viveva a Maerne con i genitori e il fratello. La notizia ha sconvolto l'ambiente del rugby, Filippo giocava per la società trevigiana fin da quando militava nella squadra Under 10 e qui aveva fatto tutta la trafila delle giovanili. Giocava a rugby anche il fratello, ma poi ha lasciato. L'intera comunità è sotto choc e addolarata per la morte improvvisa di questo giovane.