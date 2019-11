Partono le celebrazioni per la festa della Salute, ma la marea mette a rischio il ponte di barche

La Festa della Madonna della Salute a Venezia, i cui pellegrinaggi iniziano il 19 novembre, ricorda la sconfitta della peste del 1630, ma oggi l'attualità porta la devozione popolare in città a guardare soprattutto al nuovo flagello dell' acqua alta , è il momento religioso più sentito dai veneziani, anche di terraferma, e prevede una serie di celebrazioni tra cui la messa solenne celebrata dal Patriarca di Venezia mons. Francesco Moraglia. Altro momento della tradizione è il ponte votivo di barche, che collega il campo di Santa Maria del Giglio con la basilica realizzata da Baldassarre Longhena dall'altra parte del Canal Grande, in punta della Dogana, il cui attraversamento costituisce il viatico alla preghiera alla vergine, alla quale ciascuno dona una candela. In città, come ogni anno, sono attese migliaia di persone. La "Salute", così come San Marco il 25 aprile, il Redentore a luglio, lo Sposalizio del Mare e la Regata Storica di settembre è uno dei momenti clou della venezianità.