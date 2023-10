SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO - Organizza una festa dopo essere diventato nonno, in 200 si presentano all’appuntamento e da lì scatta la solidarietà: raccolti quasi 5 mila euro per l’ospedale dei bambini. Benedetta De Lorenzi di San Michele al Tagliamento ha solo due mesi ma è grazie a lei se diversi bambini potranno essere curati. Già, perché il nonno Eddi ha pensato di organizzare la festa per il lieto evento, alla quale domenica si sono presentati in 200. Così i familiari hanno pensato che quel momento di festa non dovesse rimanere fine a se stesso, attivando una raccolta fondi. Un’improvvisata che non ha colto impreparati gli ospiti arrivati da Bibione, Portogruaro, Concordia Sagittaria e San Michele, i quali hanno messo mano al portafoglio mettendo a disposizione poco meno di 5 mila euro. «Volevo organizzare una festa per la mia nipotina Benedetta - racconta Eddi - finalmente anche io sono infatti diventato nonno».

Un evento che inevitabilmente ha riempito di gioia Eddi e Carla con i consuoceri Renzo e Viviana. Ma per nonno Eddi la gioia per l’arrivo di Benedetta doveva essere condivisa. Forte della sua simpatia, disponibilità e bontà, nonno Eddi ha avvisato amici e parenti che tutti erano invitati e che avrebbero potuto portare chiunque alla festa in onore di Benedetta. Un appuntamento per il quale Eddi si stava preparando da mesi. «Volevo che fosse un evento - racconta Eddi - perché la nascita di un bambino è davvero qualcosa di straordinario per tutti. Così ho pensato di preparare una festa che di fatto si è trasformata in una vera sagra di paese». Il bibionese De Lorenzi ha chiesto aiuto all’associazione che organizza i festeggiamenti a Terzo Bacino di San Michele al Tagliamento.

È qui che domenica si sono presentati a centinaia accogliendo l’invito di nonno Eddi. Da mattina a sera tutti hanno potuto fare festa degustando piatti a base di pesce che sono stati preparati per tutti gli ospiti. «Sapevo che sarebbero arrivate molte persone – ammette ancora Eddi De Lorenzi - ma ciò che più mi ha colpito è stata la sensibilità di tutti i presenti che hanno voluto presenziare con le loro offerte». Già, perché per festeggiare la piccola Benedetta, gli ospiti hanno donato del denaro dopo l’avvio di una raccolta fondi. «Sono stati raccolti quasi 5000 euro in pochissime ore - conclude nonno Eddi - denaro che sarà devoluto per l’ospedale Burlo Garofalo di Trieste che si occupa delle cure per i bambini. Benedetta sta fortunatamente bene, è splendida, ma grazie a lei molti altri piccoli potranno ricevere ulteriori cure attraverso la donazione». A breve i genitori Matteo e Marina faranno il bonifico per l’ospedale dei bambini del capoluogo Giuliano.