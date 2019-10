I docenti pacifisti boicottano la Finanza: «Niente militari a scuola il 4 novembre»

di Alice Carlon

VENEZIA - Niente miliari a scuola per celebrare ilche si ricorda nell'Un gruppo di, in nome del, ha di fattoin segno di protesta un incontro che il preside aveva organizzato con due graduati di Marina Militare e Guardia di Finanza, perché «non in linea con i principi dell'istituto». La polemica è scoppiata al, dopo che il dirigente scolastico Gianni Maddaloni aveva organizzato per ieri mattina, in vista del 4 novembre, un incontro con il Tenente di Vascello Elena Gravina della Scuola Navale Militare Francesco Morosini e con il Tenente Maria Grazia Ponziano, comandante della sezione operativa 2° Nucleo Operativo metropolitano Venezia della Guardia di Finanza. Il preside aveva anche comunicato che l'appuntamento era obbligatorio per le classi dell'ultimo anno.