Coronavirus Fase 2. Lavoratori oggi in piazza San Marco per chiedere di ripartire Foto

Protesta dei commercianti oggi, 4 maggio 2020, il giorno della ripartenza e della Fase 2, in piazza San Marco a Venezia. Dopo due mesi sono tornati i suoni. Il vociare di decine, centinaia di persone che si sono date appuntamento per chiedere di poter lavorare. Sono il popolo delle partite IVA, degli operatori legati al turismo e ai servizi ad esso connessi che spontaneamente via web e social si sono dati appuntamento lunedì alle 10 per organizzare una catena umana idealmente diretta al Municipio. Lo scopo è avere solidarietà e aiuto dal sindaco, il quale nelle ultime settimane si è comunque speso molto affinché il Governo consentisse di poter lavorare al Massimo numero di persone.



