Eraclea, pugno duro sui palloncini: «Fino a 500 euro di multa se li lasci in giro»

ERACLEA - Sanzioni fino a 500 euro per chi lancia in volo palloncini o abbandona nastri colorati. Eraclea sempre più Comune plastic free con la nuova ordinanza firmata dalla sindaca Nadia Zanchin, che vieta l'uso dei nastri di plastica colorati e il lancio nell'ambiente dei palloncini in gomma. Continua la collaborazione tra Comune e associazione Plastic Free per la tutela dell'ambiente, visto che anche a Eraclea si sono verificati episodi di abbandono di plastiche, come appunto palloncini lanciati chissà dove e recuperati nella pineta di Eraclea mare, ma anche altri oggetti di plastica gettati in vari punti del territorio.

Maxi multe

Da ciò l'ordinanza che vieta di utilizzare nastri colorati e palloncini in gomma o materiale simile «al fine di evitare che questi rifiuti vengano ingeriti dagli animali causandone la morte». Ad essere attuati saranno anche dei controlli con gli agenti della Polizia locale, mentre per gli eventuali trasgressori, seguendo le normative in materie, sono previste delle sanzioni che vanno da 25 a un massimo di 500 euro. «Ci sono stati dei ritrovamenti di questi rifiuti anche nel nostro territorio spiega la sindaca Nadia Zanchin ma oltre ai singoli episodi, vista anche l'adesione a Plastic Free, abbiamo ritenuto applicare questa ordinanza.

Gli importi delle sanzioni sono previsti dalla legge e crediamo siano un buon deterrente». Sulla stessa scia le parole di Elena Bottacin, presidente del Consiglio comunale con delega all'ambiente: «Diventare una città interamente plastic-free è possibile, basta solo fare un passo dopo l'altro dice -. Vogliamo aumentare la sensibilizzazione sui danni che può avere la dispersione delle plastiche nell'ambiente».