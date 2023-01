I Dropkick Murphys il 5 febbraio per lo Jesolo Punk Festival

JESOLO - Il grande punk internazionale protagonista al Palazzo del Turismo di Jesolo il prossimo 5 febbraio con lo Jesolo Punk Festival. I "Dropkick Murphys" tornano in Italia per un vero e proprio festival punk rock, dove ci saranno anche tre special guests di livello internazionale: i Pennywise, band di punta della scena melodic hardcore punk mondiale, The Rumjacks, band folk punk di Sydney, e Jesse Ahern, cantautore e one man band di Boston. L' apertura è prevista per le 19. Alle 19.45 il programma prevede Jesse Ahearn, alle 20,25 Rumjacks, alle 21,15 Pennywise e alle 22,30 Dropkick Murphys. I biglietti sono in vendita nel circuito Ticketone.