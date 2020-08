Pedinamenti e blitz nella movida di Jesolo: in manette 8 giovani spacciatori nigeriani

JESOLO - Vasta operazione antidroga nella notte a Jesolo: la polizia ha arrestato 8 giovani, tutti di nazionalità nigeriana con l’accusa di spaccio di cocaina, marjiuana e hashish. Tutti sono stati portati in Tribunale per il processo per direttissima.



La polizia, coordinata dalla pm Alessia Tavarnesi, controllava da giorni i movimenti degli indagati e ha raccolto prove dell’attività di spaccio anche grazie ad un agente sotto copertura. Nella notte gli arresti. Trattandosi di modiche quantità la Procura non potrà chiedere la misura cautelare del carcere, ma solo il divieto di dimora in Veneto. Ultimo aggiornamento: 12:20 © RIPRODUZIONE RISERVATA