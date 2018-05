In hotel con 42 kg di droga: quella cameriera sospettosa che lo credeva un terrorista

di Roberta Brunetti

MESTRE - Unaai piani dell'albergo che si èdi fronte a quelle dueche il cliente aveva lasciato in. Un odore acre, quasi da. E il timore, in questi tempi di allarmecontinuo, era che potessero essere il bagaglio di un qualche fanatico pronto a costruire una bomba. Nulla di tutto questo, invece. Le valigie contenevano solo - si fa per dire - 42 chili di eroina , che in effetti puzza un po' d'acetone. È stato così che, venerdì scorso, in una stanza dell'hotel Mercure di Marghera - estraneo alla vicenda - la polizia ha scoperto un super carico di droga e arrestato il suo presunto corriere. Era da anni che non veniva sequestrata tanta eroina nel Veneziano. Un ritrovamento fortuito, merito di una cameriera dal naso fino, che ha chiamato la polizia. In carcere, per traffico di stupefacenti, è finito un cittadino rumeno, residente a Madrid, Julius Costantin Ceauso, 40 anni, incensurato...