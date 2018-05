Preso in hotel con 42 chili di eroina E' dell'Est, caccia ai destinatari

VENEZIA - Un maxi sequestro di droga è stato eseguito dalla Polizia nel corso di un'indagine che ha portato all'arresto, in un albergo di Marghera, di un trafficante che avrebbe avuto nella sua disponibilità 42 chili di eroina, per un valore di alcuni milioni di euro. L'uomo, un cittadino dell'est Europa (pare rumeno), sarebbe stato arrestato venerdì dagli agenti della Questura e ieri è comparso davanti al giudice per la convalida del provvedimento cautelare. L'accusa è di traffico di sostanze stupefacenti. La polizia mantiene il massimo riserbo sull'indagine, ancora in corso, nella quale gli investigatori puntano ora ad individuare i destinatari dell'ingente carico di eroina.

